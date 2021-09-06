صوت فؤاد المهندس في الغناء: «خدمة عظيمة لفن السيما ومايطلبه المستمعون»

«باسم الفن أكون ممنون يا حضرات المكتشفون.. خدمة عظيمة لفن السيما ومايطلبه المستمعون»، كلمات أغنية «ممنون» والتي تغنى بها فؤاد المهندس، الذي يمر اليوم 96 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 6 سبتمبر عام 1925.

96 عامًا على ميلاد فؤاد المهندس

ويعد فؤاد المهندس صاحب لقب «الأستاذ»، واحدًا من أشهر النجوم الذين أثروا المكتبة الفنية بعدد كبير من الأغنيات التي تعاون من خلالها مع كبار الملحنين والشعراء في العصر الذهبي من القرن الماضي.

خلال أحداث فيلم «الراجل ده حيجنني» عام 1967، يقع «عطية» والذي يجسد دوره الفنان فؤاد المهندس ضحية نصاب يعده بإنتاج فيلم غنائي له، ويقف «المهندس» بكل ثقة ويغني «شوفوا الدنيا لمّا تعوز ولمّا تبطّل لوي البوز»، لترد عليه الراقصة نجوى فؤاد «أجدع مطرب مهما يكون جنبك يبقى رغاوي صابون.. ده أنت ياشيخ كنز ومدفون من أيام توت عنخ أمون».

تعاون فؤاد المهندس مع كبار الملحنين والشعراء في القرن الماضي

تعاون الفنان فؤاد المهندس، مع عدد من الملحنين الذين أثروا الفن المصري والعربي في القرن الماضي، أبرزهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منير مراد، الشيخ سيد مكاوي، محمد سلطان، محمد الموجي، كمال الطويل، حلمي بكر، بخلاف تعاونه مع عدد من الشعراء أبرزهم حسين السيد، فتحي قورة.

ومن أشهر الأغنيات التي قدمها الفنان فؤاد المهندس مع الفنانة صباح «الراجل ده حيجنني»، و«طاقية وجلابية».

ومع الفنانة شويكار، قدم فؤاد المهندس عددا من الدويتوهات الغنائية المميزة منها «قلبي ياغاوي خمس قارات»، و«يا أم ملاية لف»، «ياواد يامفكر ياهايل».

ومن أبرز الأغنيات التي قدمها فؤاد المهندس «أنا واد خطير»، «يا حِتة مارون جلاسيه»، «رايح أجيب الديب من ديله»، «مصر هى أمي»، بخلاف أغانيه في الأعمال المسرحية منها «سيدتي الجميلة» و«هالة حبيبتي»، بخلاف فوازير عمو فؤاد.