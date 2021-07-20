هاني رمزي: فؤاد المهندس أبي الروحي.. واتنططت من الفرحة لما اشتغلت معاه

تحدث الفنان هاني رمزي، عن تأثير الفنان الراحل فؤاد المهندس عليه موضحًا: «هو الأب الروحي لي وأستاذ أساتذتي.. حاجة خيالية ومكنتش ممكن أتخيل أني أقف قدامه وأشتغل معاه، وعملت معاه مسلسلات وفوازير وأول أعمالي معه كان المقص دار».

وأضاف: «شاهدته على مسرح محمد صبحي وكنت في إحدى مسرحيات الفنان محمد صبحي وعلمت أن فؤاد المهندس سأل عليّ، وكان يرغب في التحدث معي ومصافحتي ولم أصدق نفسي وبعد ما سلمت وبعد فترة عرفت إنه عاوزني معاه في أحد أعماله، فاتنططت من الفرحة».

من ناحية أخرى، أشار «رمزي» خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي عبر شاشة «ON»: إنه التحق بكلية التجارة رغم أنه كان يتمنى أن يدرس التمثيل، حتى لا يغضب والده: «مكنتش عاوز أزعله فدخلت كلية التجارة وكان بييجي يتفرج عليا على خشبة المسرح في مسرحيات الجامعة، وأنا وقتها أخدت جوائز كويسة في مسابقات الجامعات وأنا بعتز بخشبة مسرح كلية التجارة وجامعة القاهرة وصلاح عبد الله أخرج لي مسرحيات كثيرة».

وتابع: «دخلت الكلية وخلصت وبعدين التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وقلت لوالدي حينها اعتبرني فاشل في حياتي وسقطت كتير وكأني لسة متخرجتش وهشوف بس همشي فيه ولا لأ؟ وأوعدك لو منفعتش هخلع من المعهد».

وواصل أن والده كان سعيدا بنجاحه بعدما صار نجما كبيرا: «كان داعما لي حتى آخر يوم في حياته، الله يرحمه فضل يدعمني لآخر يوم في حياته».

وكشف عن أن والده بطبيعة كونه محاميا ومعظم أفراد العائلة محامين، وكان يحب فيلم «محامي خلع» بشكل كبير، الذي قدمه مع النجمة داليا البحيري التي يتعاون معها في مسرحية أبو العربي: «كان بيحبه جدا ومعجب بيه».