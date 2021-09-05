مشيرة خطاب: السيسي «يفكر كالأب في حاجات المسؤولين عادة لا يصلوا إليها»

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحيان كثيرة لا يتصرف باعتباره رئيس جمهورية، بقدر تصرفه كالآباء، «بيفكر في حاجات المسؤولين عادة لا يصلوا إليها، والأب بيكون عنده إحساس تاني».

خطاب عن تدريبها للمنقولين للعاصمة الإدارية: «دول قوة وثروة مصر»

وأضافت «خطاب»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، أنها تعطي محاضرات لكوادر الجهاز الإداري المنقول للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي المرة الأولى في تاريخ مصر، أن يتم تدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة، «كنا بنشتكي من الروتين، وهما دول قوة وثروة مصر».

خطاب: «خلال المحاضرات بيكون قدامي 100 واحد بيمثلوا كل الحكومة»

وأوضحت أنها أثناء إلقائها للمحاضرات، تتواصل معهم وتتحدث في مواضيع جانبية، دون موضوع المحاضرات، لتحقيق أفضل استفادة للحاضرين، «بدردش معاهم ومبحبش أدي محاضرة، والبرنامج منظم كويس أوي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عنده رؤية في تنظيمه، وبياخد من كل وزارة 4 أفراد، وبيكون قدامي 100 واحد بيمثلوا كل الحكومة، وده حلو لأن كل وزارة بتحس بالوزارات الأخرى».

وأكدت أن ما يحدث في مصر من تدريب لهؤلاء الكوادر، وإنجازات العاصمة الإدارية، أسلوب جديد للجمهورية المصرية الجديدة، «العاصمة الجديدة قايمة على مفهوم التحول الرقمي، وكل الموظفين رايحين هناك بدون ملفات، واسمهم هيدخل التاريخ، لأنهم هيدخلوا مباني ومكاتب جديدة مفيهاش ولا ورقة، كله على الكمبيوتر، فيه إيه أجمل من كده».