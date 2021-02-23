مشيرة خطاب: لن يتحقق السلام بدون تجديد الخطاب الديني

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، في احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، معربة عن سعادتها بالحديث في تلك الفعالية.

وقالت مشيرة خطاب خلال كلمتها، إن هناك قضيتين أساسيتين يتوقف عليهما السلام، وهما تجديد الخطاب الديني واحترام حقوق الإنسان.

وتابعت حديثها: «في دول كتير تحفظت على على وثيقة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بسبب بند المساواة بين الجنسين، علشان شايفين إنه مينفعش الست تتساوى بالرجال في الحقوق».

وأشادت بوثيقة الإخوة الإنسانية، التي وقع عليها الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي وصفتها بأنها تحاكي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأنها كتبت بتعمق شديد، ويجب تطبيقها لتحقيق السلام.

وشددت على أن التعديلات الدستورية عام 2014، تضمنت أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات والكرامة، ما أعلى من شأن المرأة.

وطالبت الأندية الروتارية برفع الوعي بالحقوق والواجبات في النجوع والقرى التي تقدم إليها مساعدات.

وكُرمت السفيرة مشيرة خطاب خلال الاحتفال باليوم العالمي للسلام.

انطلقت مساء أمس، فعاليات احتفال لجنة السلام بالمنطقة الروتارية 2451، بمناسبة اليوم السلام العالمي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451- مصر، أسامة الأحمر، والسفيرة مشيرة خطاب، برعاية نادي روتاري كايرو كينجز فالي.

وتضمن الحفل، إبرام بروتوكول تعاون بين المنطقة الروتاريه 2451- مصر، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي ومركز النرويج ويمثله بمصر دكتور أحمد غازي، وخلال الاحتفال سيتم تكريم مجموعة من القيادات الروتارية، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة أبو حطب رئيس نادي كايرو ريفر نايل، والفنانة المعتزلة آثار الحكيم، والسفيرة مشيرة خطاب.

وشمل الحفل أيضا، عرض أغنية السلام التي يؤديها أطفال مشروع «اسمعونا» للصم وضعاف السمع، الذين سيتم تكريمهم خلال الفعالية.