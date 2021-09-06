المخرج إبراهيم فخر ينفي تعاونه مع مي عز الدين في مسلسل جديد

كشف المخرج إبراهيم فخر، حقيقة ما تداولته عددًا من المواقع الإخبارية، بشأن تعاونه مع الفنانة مي عزالدين، في عمل تليفزيوني جديد، لكي يعيدها إلى السباق الرمضاني القادم بعد غيابها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، قائلا«الخبر مش حقيقي».

وأضاف «فخر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد لديه أعمال قادمة هذه الفترة، وما يشاع على المواقع الإلكترونية عار تمامًا من الصحة.

آخر أعمال مي عزالدين في الدراما التليفزيونية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين الدرامية هو مسلسل «خيط حرير»، والذي عرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وكان المسلسل عبارة عن 35 حلقة، فهو ينتمي إلى نوعية الدراما المطولة، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين مثل حازم سمير ومحمود عبد المغني وأحمد صيام وسوسن بدر وصفاء الطوخي ومي سليم ويوسف عثمان ونيكولا معوض وولاء الشريف، ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين.

كان مسلسل «خيط حرير»، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، واخراج ابراهيم، والذي عرض في عام 2020، وقامت مي من خلاله بتجسيد شخصية «مسك»، الفتاة الفقيرة التي تقع في حب رجل الأعمال «حازم»، والذي يغدر بها ويتركها، فترجع لتقرر الانتقام منه، ومن عائلته التي تسببت في تدمير حياتها.

ابتعاد «عز الدين» عن السوشيال ميديا

ومن المعروف، أن الفنانة مي عز الدين لا تحب مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صرحت من خلال لقاءات تليفزيونية لها:«أنا لا أحب السوشيال ميديا، ولست من المدمنين لها»، لذلك فكانت غائبة عن جمهورها لفترة، ممتنعة عن التفاعل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها قامت في الآونة الأخيرة بنشر صورة لها مع قطتها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، وعلقت عليها «سكر»، وتفاعل معها العديد من المتابعين معبرين لها عن مدى اشتياقهم لها، وطالبوها بعدم الغياب مرة أخرى.