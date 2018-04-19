بالفيديو| مي عزالدين لأول مرة بالحجاب في رمضان

خطفت النجمة مي عزالدين، الأنظار فى أول برومو لمسلسها الجديد "رسايل"، والذي يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث ظهرت لأول مرة بالحجاب خلال السياق الدرامي للعمل.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبقة المتوسطة واختفائها وسط أصحاب المليارات، وصراع الطبقات، خاصة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر فى الحارة الشعبية حاليا.

ويشارك مع مي عزالدين في بطولة "رسايل" كل من خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبدالغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبدالرحمن أبوزهرة، راندا البحيرى، رامي فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.