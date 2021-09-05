مصادر: توقف تصوير مسلسل «عودة الأب الضال» بسبب مشاكل في الإنتاج

يبدو أن مسلسل «عودة الأب الضال» من بطولة الفنان بيومى فؤاد، لن يخرج للنور قريبًا، بسب تكرار توقف تصويره لأكثر من مرة، دون معرفة أي أسباب، كان آخرها قبل ساعات.

مصير مسلسل «عودة الأب الضال»

وعلمت «الوطن» من مصادر خاصة من طاقم المسلسل، أنه تم توقف تصوير مسلسل عودة الأب الضال مؤخرًا، وذلك بسبب مشاكل إنتاجية وعدم القدرة على استكمال التصوير.

ولا يعلم الفنانون المشاركون في العمل حتى الآن هل سيتم استكمال التصوير مرة أخرى أم لا؟ فلا يزال الأمر غامضًا بالنسبة لهم، وخاصة أن منتجة العمل تخوض تجربة الإنتاج للمرة الأولى.

مسلسل «عودة الأب الضال»

يذكر أن مسلسل «عودة الأب الضال»من بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وهاجر عفيفي، وأميرة هاني، وايمان السيد، ونور قدري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم ربيع، ومحمد فتحي، وأمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومن إخراج أحمد عبد العال.

بيومي فؤاد يعاني من وعكة صحية

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد، كان قد تعرض لوعكة صحية مؤخرا، وهو في دولة الإمارات حيث أصيب بدور برد شديد وتسبب هذا في نقله إلى المستشفى، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وحرص على توجيه الشكر لأبناء دولة الإمارات على مساندتهم له، ولكنه شفي من هذا الدور منذ فترة وعاد لاستئناف حياته.

فيلم «مهمة مش مهمة»

وعاد بيومي فؤاد، مرة أخرى، ليواصل مشواره الفني، حيث بدأ تصوير فيلمه الجديد «مهمة مش مهمة»، الذي يشارك فيه بجانب أحمد فتحي، وهالة فاخر، وكارولين عزمي، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين.