طالبان تعلن سيطرتها على «ولاية المعارضين» واستئناف الطيران الداخلي إلى كابول

بعد الفوضى التي شهدتها أفغانستان، إثر سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي، ولجوء العديد من المدنيين الأفغان للهروب من البلاد تزامنا مع إجلاء عدد من الدول لرعاياها من البلاد وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، استأنف حكام حركة طالبان في أفغانستان بعض رحلات الطيران الداخلية من وإلى العاصمة كابول اليوم الأحد.

استئناف حركة الطيران الداخلية من وإلى كابول

وتزامنا مع استئناف حركة الطيران الداخلية في أفغانستان بعد توقفها إثر سيطرة الحركة على البلاد، يحاول مقاتلو الحركة اقتحام ولاية «بنجشير» التي تضم المعارضين.

وأوضح متحدث بارز باسم حركة طالبان على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أن قوات طالبان اجتاحت منطقة روخا، وهي واحدة من أكبر ثماني مناطق في ولاية بنجشير التي تضم معارضي الحركة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

طالبان تعلن الاستيلاء على مقر حاكم ولاية بنجشير

فيما أعلنت الحركة أنها استولت على مقر حاكم ولاية بنجشير وغيره من المرافق الحكومية هناك، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليا في مركز الولاية بمدينة «بازارك» وفقا لقناة «العربية».

يوتولى قيادة المعارضين لحركة طالبان في ولاية «بنجشير» شمال العاصمة الأفغانية نائب الرئيس السابق، أمر الله صالح، الذي فر إليها بعد مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، في الوقت الذى كانت فيه حركة طالبان تتحرك نحو العاصمة كابول .

يشار إلى أن حركة طالبان عرضت مقترحا للدخول في مفاوضات مع المعارضين بوساطة روسية، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.

إعلان تشكيل الحكومة الأفغانية الأسبوع المقبل

وفى السياق ذاته، أعلنت حركة طالبان أن الحكومة الجديدة التي تشكلها في أفغانستان، سيتم إعلانها الأسبوع المقبل، وأوضحت حركة طالبان فور سيطرتها على البلاد نيتها تشكيل حكومة إسلامية منفتحة تضم عناصر من غير حركة طالبان، فضلا عن ضمها لعناصر نسائية، ولكن الحركة فضت أمس مظاهرة نسائية تطالب بحقوق للنساء عبر إطلاق الرصاص في الهواء ما أجبر المتظاهرات على الفرار.