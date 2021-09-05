قبل ذكرى 11 سبتمبر.. دخول 100 إرهابي لأمريكا خلال الإجلاء من أفغانستان

كشفت شبكة «nbc news» الأمريكية، نقلا عن مصدرين أمنيين لهما صلة بجهود الإجلاء من أفغانستان، أن ما يقدر بنحو 100 لاجئ من أفغانستان توجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى الإبلاغ عن صلاتهم المحتملة بالمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان الأفغانية.

وأضافت الشبكة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم، الأحد، أن من بين أكثر من 30 ألف شخص أجنبي وأفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، احتاج حوالي 10 آلاف شخص إلى فحص إضافي حتى الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن اثنين من الأفغان أثارا قلقا كافيا لإجراء مراجعة إضافية، ويجرى إرسالهما إلى كوسوفو لمزيد من المراجعة وسط مخاوف أمنية.

فوكس نيوز: بعض الأفغان المرحلين كانوا في الولايات المتحدة

فيما أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، بأنه يجرى إرسال الأفغان الآخرين الذين فروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أثاروا مخاوف أمنية إلى «كوسوفو»، إذ نقلت عن مصادر أمريكية مسؤولة قولها بإن التقييمات جارية حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن تبين أن بعض الأشخاص الأفغان الذين جرى إجلاؤهم تم ترحيلهم في وقت سابق من الولايات المتحدة بسبب جرائم جنائية إذ جاء في التقرير الأمني أن وزارة الأمن الداخلي سوف تقرر الآن ما يجب فعله مع الأفراد.

وخلال إيجاز صحفي يوم الخميس الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين إن أي شخص سافر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان أثناء عملية الإجلاء «سيخضع لتدقيق أمني صارم»، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول ما سيتم فعله مع أولئك الذين فشلوا في التدقيق.

وقال برايس إن عملية فحص التأشيرات يجب أن تكون عملية سريعة لأن الإدارة الأمريكية عززت الموارد لمعالجة طلبات عشرات الآلاف الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة الأمريكية.