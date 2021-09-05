لم يرحما إعاقتها.. حبس عامل وزوجته لقتلهما ابنة أخيه قربانا لفتح مقبرة آثار بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بحبس عامل وزوجته، لاتهامهما بقتل ابنة شقيق الأول الطفلة «شيماء» البالغة من العمر 10 سنوات، قربانا للجن، لفتح مقبرة آثار بالمنطقة الجبلية بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

وكانت الأجهزة الأمنية في سوهاج، كشفت أمس، غموض اختفاء الطفلة من منزلها، وتبين أن وراء الواقعة عم الطفلة وزوجته، بعد أن أوهمه أحد الدجالين، بإحضار طفل وذبحه لكي يتم فتح مقبرة آثار.

وتبين من التحقيقات، احتجاز الأول للطفلة داخل منزله بمعاونة زوجته، لتقديمها للدجال لذبحها فوق المقبرة، لكن عندما حررت والدة الطفلة، بلاغا بدأ رجال المباحث في التواجد في المنطقة، بحثا عن الطفلة المختفية، وخاف المتهم الأول من افتضاح أمره، فخنق الطفلة ودفنها في حوش ماشية بمنزله، ووضع عليها كمية من الرمال والاجولة.

وتبين من التحقيقات، أن الطفلة معاقة ذهنيا وحركيا، وألقت الشرطة القبض علي الجاني وزوجته، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن مكان جثة الطفلة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من والدة الطفلة، يفيد باختفاء ابنتها شيماء البالغة من العمر 10 سنوات والمعاقة ذهنيا وحركيا، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات، أن وراء الجريمة عم الطفلة «أحمد» 39 سنة سائق توك توك، وزوجته «نورا. م»، 30 سنة، ربة منزل.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، بعد أن أوهم احد الدجالين عم الطفلة، بضرورة ذبح طفل قربانا للجن، لكي يجري فتح مقبرة آثار بالجبل الشرقي، لكنه خشية افتضاح أمرهما قرر خنقها ودفنها في حوش المنزل.

وجرى استخراج جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهمين، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.