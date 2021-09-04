كشف لغز مقتل طفلة بسوهاج.. عمها قتلها قربانا لفتح مقبرة أثرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في قرية «الصوامعة شرق»، بدائرة مركز أخميم، حيث تبين أن وراء الواقعة عم الطفلة، بعد أن أوهمه أحد الدجالين بإحضار طفل وذبحه لكي يتم فتح مقبرة أثرية بالمنطقة إرضاءً للجن، فقام باستدراج ابنة شقيقه وحبسها في منزله، وقبل تنفيذ مخططه، خاف من افتضاح أمره، فقام بخنق الطفلة ودفنها في حوش ماشية بمنزله، ووضع عليها كمية من الرمال والأجولة، بمعاونة زوجته.

وتبين من التحريات الأمنية أن الطفلة معاقة ذهنياً وحركياً، وألقت الشرطة القبض على الجاني وزوجته، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأنهما تخلصا من الطفلة خشية افتضاح أمرهما، وقبل تنفيذ طلب الدجال بذبح الطفلة على المقبرة.

دجال يوهم عم الضحية بإحضار طفل وذبحه لفتح مقبرة أثرية

وبحسب أحداث القضية وإفادات الشهود، فقد قضى «أحمد ح.» حياته في الوهم، بحثاً عن الآثار بقرية «الصوامعة شرق»، دائرة مركز أخميم، لكنه اختتم رحلته في البحث عن الأثار بقتل ابنة شقيقه «شيماء ح. ح.»، 10 سنوات، المعاقة ذهنياً وحركياً، بعد أن أوهمه أحد الدجالين بإحضار طفل وذبحه، لكي يتم فتح المقبرة، ولم يتردد لحظة في استدراج ابنة شقيقه، ليقدمها قرباناً للجن.

وأخفى الجاني ابنة شقيقه في منزله، وكانت زوجته على علم بما يخطط له زوجها، وعاونته في اخفاء الطفلة، في انتظار اليوم المحدد لذبحها على المقبرة قرباناً للجن، لكن عندما حررت والدة الطفلة بلاغاً بمركز شرطة اخميم، باختفاء ابنتها، بدأ رجال المباحث ينشطون في المنطقة بحثاً عن الطفلة، وخوفاً من افتضاح أمره، قرر التخلص من الطفلة سريعاً، فقام بخنقها بإيشارب بمعاونة زوجته، وحفر لها حفرة في حوش منزله ودفنهابها.

المباحث تكشف لغز الجريمة وتلقي القبض على الجاني وزوجته

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، بتحرير ربة منزل بلاغ باختفاء ابنتها «شيماء»، البالغة من العمر 10 سنوات، معاقة ذهنياً وحركياً، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات أن وراء الجريمة عم الطفلة «أحمد ح»، وزوجته «نورا م.».

وعقب استئذان النيابة العامة، تم القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، بعد أن أوهم أحد الدجالين عم الطفلة بضرورة ذبح طفل قرباناً للجن، لكي يتم فتح المقبرة الأثرية، لكنه خشية افتضاح أمره بعد أن حررت والدة الطفلة بلاغاً باحتفائها، قرر خنقها ودفنها في حوش المنزل.

تم استخراج جثة الطفلة، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهمين.