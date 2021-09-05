الديهي: السيسي لديه إصرار على تحويل «تحيا مصر» لوعاء ضخم للخير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح اليوم شهد اليوم احتفالية «أبواب الخير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن قافلة «أبواب الخير» التي أطلقها الرئيس اليوم هي الأكبر والأطول وتستفيد منها مليون أسرة بما يعادل 5 ملايين مواطن، موضحًا أن صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبعض منظمات المجتمع المدني دشنوا هذا العمل، ويساهمون في تعميق فكرة العمل الخيري.

مصر كانت سباقة في العمل الخيري

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مصر كانت سباقة في العمل الخيري، وهيئة الأوقاف المصرية كانت عبارة عن وقف أي عمل خيري في الأساس، موضحًا أن فكر العمل الخيري مصري أصيل وجزء من تكوين الشخصية المصرية، وأن رعاية الناس والاهتمام والتفكير في الغير واجب، وأبرز ما يميز هذه المرحلة عودة مبادئ وعمل الخير.

علينا المشاركة في «تحيا مصر» لانتشال أهالينا من الطبقة الفقيرة

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس لديه إصرار على تحويل صندوق «تحيا مصر» لوعاء ونهر ضخم لعمل الخير برأس مال 100 مليار جنيه لمساعدة المحتاجين، مناشدًا رجال الأعمال بالتبرع لصندوق «تحيا مصر»، معقبًا: «مش عايزين الأثرياء بس يشاركوا لكن كمان الطبقة الوسطى؛ لانتشال أهالينا من الطبقة الفقيرة للطبقة الوسطى».

وحضر صباح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، إذ تستهدف نحو 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.