ضمن حياة كريمة.. رئيس مركز إسنا يتفقد إنشاء أول مركز للخدمات الزراعية

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه صفوت حسن رئيس قرية الحلة، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة، بمشاركة عزيزة آدم رئيس قرية الشغب، وكذلك عبد الرحيم محمد مهندس جهاز التعمير.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة جميع المشروعات الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية مبادرة «حياة كريمة» المبادرة الرئاسية، من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات أثناء العمل فيها، مع ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ في جميع المشروعات التي سيجري تنفيذها داخل القرى المستهدفة بالمبادرة.

رئيس المركز يتفقد أعمال الإنشاء بمركز الخدمات الزراعية بالدير

وتفقد رئيس المدينة في بداية الجولة، أعمال المشروعات الجارية، مثل إنشاء مركز الخدمات الزراعية بقرية الدير التابعة لمركز إسنا، حيث سيجري إنشائه على مساحة 350م2، ويضم المشروع عقب الانتهاء منه، جميع الخدمات الزراعية والبيطرية، والأنشطة المختلفة المرتبطة بها بشكل عام.

بلغت نسبة تنفيذه 80%.. نصير يتفقد مجمع خدمة المواطنين

وأكد رئيس مركز إسنا، في بيان قبل قليل، بدء العمل في إنشاء المراكز الخدمية بعدد 4 مراكز خدمات زراعية بمجالس قروية من «الشغب- الدير- الحلة- والكيمان» التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، مشيرا إلى أنه جار اختيار عدد 5 مواقع في مجلس قروي «أصفون- النجوع- توماس- النمسا- الكيمان»، بهدف إنشاء مركز خدمات زراعية، على أن يجري التنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز التعمير بمحافظة الأقصر، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه العمل والمشروعات، والإسراع في معدل التنفيذ لهذه المشروعات قريبا.

كما تفقد رئيس مدينة إسنا، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين التابع لمجلس قروى الحلة، ومجلس قروى الشغب داخل مركز إسنا جنوب الأقصر، حيث يجري العمل به حاليا على قدم وساق، بهدف تقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، حيث بلغت نسبة التنفيذ في هذا المشروع 80%.