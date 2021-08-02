إنشاء مركز شباب ومدارس ومجمعات خدمية ضمن «حياة كريمة» بالأقصر (صور)

أكد الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيسبوك»، العمل على توسعة مدرسة الشهيد هاشم بقرية الدير، وإنشاء مركز شباب بقرية الحميدات، إضافة إلى إنشاءات مدرسة الشهيد محمود حسن بقرية الديرمركزي إسنا وأرمنت، التابعين لمحافظة الأقصر.

وأشار الحساب الرسمي إلى أنه يجرى العمل بإنشاءات وأساسات توسعة مدرسة قرية الزنيقة للتعليم الأساسي بأصفون، واستكمال العمل بمجمع الخدمات بقرية الدير الدور الأول، ومجمع خدمات قرية توماس وعافية الدور الثاني، والدور الإرضي لمجمع خدمات قرية الرياينة.

كما يستمر العمل بالدور الأرضي لمجمع خدمات قرية السلام، والدور الأول لمجمع خدمات قرية الشغب، والدور الأول لمجمع خدمات قرية النمسا، والدور الأرضي لمجمع خدمات قرية الكيمان، بجانب بتجهيز الأساسات والتربة الخاصة بمجمع خدمات قرية أصفون.

يُذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وتواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأقصر، عملها على قدمٍ وساق، وتسابق الزمن لإنهاء المشروعات التي تتضمنها المبادرة في قرى مركزي أرمنت وإسنا جنوب محافظة الأقصر، والتي من المقرر أن يستفيد منها 600 ألف مواطن في المحافظة، من خلال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والكهرباء والصحة والخدمات البيطرية والري والغاز الطبيعي.

وتشمل المبادرة إقامة 13 مجمعًا للخدمات الحكومية في عدد من القرى، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءه 9 آلاف منزل، وذلك بتكلفة 6 مليارات جنيه، موزعة على قرى مركزي إسنا وأرمنت بالتساوي.

وشهدت قرية النجوع، طفرة كبيرة في نسب تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن «حياة كريمة» في الأقصر، التي من المقرر أن تنتهي خلال الفترة المقبلة، لتُصبح قرية نموذجية يُحتذى بها في الأقصر، وتضمنت الأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروي النجوع وجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، وإنشاء سور مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنواصر، وإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلي الابتدائية.