قبل انتهاء المرحلة الأولى.. 10 معلومات عن مشروع حياة كريمة بالأقصر

أجرى وفد من رئاسة مجلس الوزراء، مساء أمس، زيارة إلى قرية قبلي قامولا التابعة لمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وتفقد الوفد، خلال جولته بقرية قبلي قامولا، أعمال إحلال وتأهيل وتطوير منازل المواطنين بالقرية والتي تقوم بتنفيذها جمعية الأورمان، كما تابع الوفد مشروعات إحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بهدف تحسين خدمات الكهرباء داخل القرية، وتمت متابعة أعمال ترميمات شبكات الطرق داخل القرية بهدف تسهيل حركة المواطنين، وتفقد المعدات التي انضمت للحملة الميكانيكية بالقرية لرفع كفاءة مستوى النظافة بالقرية.

وتستعرض "الوطن" أبرز النقاط التي تدور حولها تلك المبادرة الهادفة إلى أن يحيا المواطنين خاصة في صعيد مصر "حياة كريمة"، وهي:

1- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن رفع كفاءة 22 قرية من القرى المستحقة بالمحافظة.

2- تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى 70%، وبدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى منها في الأقصر أواخر عام 2019، ومقرر أن تنتهي نصف العام الجاري، تبدأ بعدها المرحلة الثانية.

3- تستقطع المبادرة بالأقصر ميزانية حكومية خاصة قدرها 180 مليون جنيه طبقا للمعلن من وزارة التخطيط.

4- توجد شراكة تامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية وفقًا لمبادرة حياة كريمة.

5- انطلق فريق مبادرة حياة كريمة فى محافظة الأقصر، في العمل على دعم 3 قرى كمرحلة أولى ضمن المبادرة، وهي قرية النجوع بحري والقبلي قامولا وتوماس الوسطى، وذلك بدعم 91 مليونا و150 ألف جنيه.

6- مشروعات المبادرة تستهدف في الأقصر تحسين الخدمات في مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والري وتحسين البنية التحتية.

7- تستهدف المبادرة أيضًا تقديم خدمات اجتماعية من التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية لتحسين حياة الأسر في قرى إسنا والقرنة والتي تشمل 5665 أسرة بإجمالي 28 ألف فرد.

8- شهدت المرحلة الأولى من أعمال المبادرة إعادة إعمار لعدد كبير من منازل المواطنين بمركزي إسنا والقرنة، داخل قرى: "القبلي قامولا" و"الوسطي" و"النجوع قبلي".

9- شملت أعمال التطوير داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل كما جرى تركيب "السيراميك"، والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

10- تتضمن المبادرة أيضًا إعمار منازل للأسر الأكثر احتياجًا بقرى أصفون والمعلا والشغب والحلة والكلابية وعزبة علي بدر بكومير وقرية الدير، وتوصيل مياه شرب نقية وتغيير خطوط المياه الرئيسية وتجهيز العرائس والمساعدات المادية والعينية لتلك الفئة من الأسر أيضًا.