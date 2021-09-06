قائد انقلاب غينيا: ألفا كوندى في مكان آمن.. وفيديو يكشف احتجازه

بعد ساعات من إعلان الانقلاب فى غينيا، أعلن انقلابيو غينيا، احتجاز الرئيس ألفا كوندى، وأعلن مامادي دومبويا، قائد الانقلاب، عبر التلفزيون الحكومي، في غينيا الأحد، حل حكومة الرئيس ألفا كوندي، بعد ساعات من إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الرئاسي، فيما دانت الأمم المتحدة الانقلاب في غينيا، مطالبة بالإفراج عن الرئيس.

فيديو يكشف مقر احتجاز الرئيس الغينى بعد الانقلاب

وظل مكان الرئيس الغيني غير معروف لعدة ساعات بعد القتال الذي وقع الأحد، في وسط العاصمة كوناكري، حتى نُشر مقطع فيديو يظهر الرئيس البالغ من العمر 83 عاما متعبا وأشعثا في سجن عسكري.

ولم يُعرف على الفور متى أو أين تم التقاط الفيديو، على الرغم من أنه يمكن سماع صوت جندي يسأل كوندي عما إذا كان الانقلابيون قد أساءوا إليه بأي شكل من الأشكال وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

واحتجز جنود متمردون في غينيا، الرئيس ألفا كوندي، أمس الأحد، بعد ساعات من إطلاق نار مكثف قرب القصر الرئاسي في العاصمة، ليتم الإعلان بعد ذلك في التلفزيون الرسمي عن حل الحكومة في انقلاب عسكري.

قائد الانقلاب: لن نعهد بالسياسة بعد ذلك لرجل واحد

وأعلن قائد الانقلاب مامادي دومبويا إغلاق الحدود وإسقاط الدستور، في بيان ألقاه في التلفزيون الرسمي، موجها حديثه للمواطنين الغينيين: «واجب الجندي هو إنقاذ البلاد».

وخاطب دومبويا، قائد وحدة القوات الخاصة بالجيش، الأمة، من مقر التلفزيون الرسمي ملفوفا بعلم البلاد ويحيط به 6 جنود آخرون، قائلا: «لن نعهد بالسياسة بعد ذلك لرجل واحد، سوف نعهد بها إلى الشعب»، دون أن يذكر كوندي بالاسم، أو يكشف عن مكان احتجازه.

فيما أكد لتلفزيون فرانس 24، فى وقت لاحق، أن كوندي في مكان آمن، وأنه تم عرضه على طبيب.