بريد الوطن.. ثورة يوليو: الجريمة والخطيئة والشرف

استطاع الدكتور الأديب «يوسف إدريس» أن يتغلغل فى مفهوم الحرام والعيب والشرف فى المجتمع المصرى، والفئات الفقيرة المهمّشة فى زمن الاضطهاد من النظام الملكى ما قبل عام 1952 فى رواية «الحرام»!! فى تحليلى الشخصى الجريمة والخطيئة والاغتصاب فى أرض البطاطا لـ«عزيزة»، إدانة للنظام الاجتماعى.

إن شخصية «عزيزة» فى اللحظات الأخيرة قبل الموت واعترافها بالطفل اللقيط شاهدة لها قدسيتها على نظام العبودية فى نظام الخاصة الملكية، ليس بالمفهوم الدينى، والأخلاقية البرجوازية المتطهرة التى كانت تسود هذه الحقبة، تكشف الأقنعة المزيفة ونفاق وبشاعة طبقة اجتماعية.

إن لحظة الطلق أثناء الوضع تحمّلتها «عزيزة» لتنجب ابناً غير شرعى لنظام غير شرعى لعلاقة محرّمة وتتخلص فى اللحظة نفسها من قطعة اللحم وهو من لحمها، ليصرخ الطفل أثناء الخنق فى حقول القطن والاستعباد، وكان السبب جذر البطاطا، كما حدث فى أسطورة إيزيس وأوزوريس، وتُدفن «عزيزة» فى قريتها فى مظاهرة من عمال التراحيل ويضربون بالكرابيج، ويتركون دودة القطن ترعى فى الحقول، للعودة فى العام التالى لتولد من رحم صرخات الطبقات المهمّشة ثورة، فيصدر قرار بتوزيع الأرض على صغار الفلاحين الفقراء، وتنتهى طبقة من فئات المجتمع المهمّشة.

محمد سعد عبداللطيف

كاتب مصرى وباحث فى الجغرافيا السياسية

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