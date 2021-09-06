بعد الانقلاب.. باريس تدعو للإفراج عن رئيس غينيا ألفا كوندي

نددت السلطات الفرنسية، بالانقلاب في غينيا، داعية للإفراج عن رئيس البلاد ألفا كوندي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الاتحاد الأفريقي، ندد في وقت سابق، باستيلاء الجيش على السلطة، مطالبا بإطلاق سراح كوندي على الفور.

ودعا رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، في بيان، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأعلن قادة الانقلاب، في وقت لاحق، فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قادة الانقلاب: «كوندي» لم يتعرض لأذى

وأشار قادة الانقلاب، إلى أن كوندي لم يتعرض لأذى، وإن سلامته مضمونة وسُمح له بالاتصال بأطبائه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف قادة الانقلاب، أنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون، كما تم دعوة الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم، إلى اجتماع صباح اليوم في البرلمان.

وأوضح قادة الانقلاب، أن أي تقاعس عن الحضور، سيعتبر تمردا ضد «لجنة التجمع الوطني والتنمية»، وهو الاسم الذي اختار قادة الانقلاب لنفسهم.

ودعا «دومبوي»، في وقت سابق، العسكريين إلى البقاء في ثكناتهم، محملا حكومة البلاد مسؤولية تردي الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإساءة العدالة وسحق حقوق المواطنين وعدم احترام المبادئ الديمقراطية وتسييس المسائل الإدارية، بالإضافة إلى الفساد.

وكانت الحكومة الغينية، أشارت في وقت سابق، إلى إن قواتها صدت هجوما على القصر الرئاسي، فيما قال مصدر محلي، إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا في الانقلاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.