مجموعة «إيكواس» تهدد بفرض عقوبات على غينيا بسبب الانقلاب

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، بإعادة النظام الدستوري في غينيا، مهددة بفرض عقوبات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأدانت «إيكواس» في بيان، محاولة الانقلاب الذي جرت أمس الأحد في غينيا، مطالبة باحترام السلامة الجسدية لرئيس البلاد ألفا كوندي والإفراج فورا وبدون شروط عن جميع الشخصيات المعتقلين.

وأضافت المجموعة الاقتصادية، أنها تؤكد من جديد عدم موافقتها على أي تغيير سياسي غير دستوري.

وكانت وزرة الخارجية الفرنسية، قالت في بيان، إن باريس تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وللمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودان الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، الاستيلاء على السلطة بالقوة في غينيا، داعيا إلى الإفراج عن كوندي.

كما دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» جميع الأطراف الفاعلة إلى احترام سيادة القانون والعمل لصالح السلام ورفاه الشعب الغيني.

وكان قائد وحدة النخبة في جيش غينيا، العقيد مامادي دومبويا، أعلن في وقت سابق، حل الحكومة والبرلمان وجميع السلطات التنفيذية، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية لمدة أسبوع، داعيا العسكريين إلى قبول الوضع الراهن والابتعاد عن أية مواجهة مسلحة.

دومبويا: سنجلس جميعا لنكتب دستورا يتبنى واقعا قادرا على حل مشاكلنا

كما أعلنت القوات الخاصة، القبض على كوندي، وتعليق العمل بالدستور، وعد دومبويا في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية، بإجراء مشاورات وطنية من أجل انتقال سلمي، وكذلك احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها غينيا.

وأوضح دومبويا: «سنجلس جميعًا لنكتب دستورا يتبنى واقعا قادرا على حل مشاكلنا».

وبث الانقلابيون فيديو لـ كوندي مقبوضا عليه، فيما رفض رئيس غينيا وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرض لسوء معاملة.

وتعهد قادة الانقلاب، باتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أمن السكان المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.

ووجه مامادي دومبويا، رئيس «لجنة التجمع الوطني والتنمية»، التي شكلها قادة الانقلاب، في بيان رقم 2، مساء أمس الأحد، لعناصر درك الطرق والشرطة، بضمان الالتزام بالقواعد، كما تم إعلان نظام حظر التجول اعتبارا من الساعة 08:00 مساءا في كل أراضي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارةي الروسية.

وأمس الأحد، سمع دوي إطلاق نار كثيف من أسلحة أوتوماتيكية، في منطقة كالوم الحضرية بوسط مدينة كوناكري في غينيا، وقال شهود لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن دوي هذه الطلقات جاء من حامية عسكرية تعرف باسم «معسكر المامي ساموري توري»، والتي تضم أفرادا من وزارة الدفاع والجيش الوطني.