بينهم رضيع.. مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار في جنوب شرقي الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأحد، مقتل 4 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة ليكلاند الواقعة بولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، كما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المنفذ الذي كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل نصب فيه أفخاخ، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

شريف دائرة بولك: منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص

وقال شريف دائرة بولك، حريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر أمس الأحد، في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا كان يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو على استعداد لخوض قتال بأسلحة.

وفر الرجل إلى داخل المنزل، الذي نصب فيه أفخاخا، وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة المهاجم ليخرج في وقت لاحق من المنزل ويستسلم لقوات الأمن.

وعثر عناصر الشرطة ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص: امرأتان ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في الـ 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى المستشفى.

وفي 6 يونيو الماضي، قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، في إطلاق نار، بمدينة «ميامي» بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت صحيفة «ميامي هيرالد» الأمريكية، في ذلك الوقت، إن من بين القتلى، امرأة تدعى تيليشا تيلور «20 عاما»، تعمل ضابطة بوزارة الإصلاحيات بولاية فلوريدا، وتوفى رجلان في الحادث.

من جانبه، أشار مدير شرطة ميامي، فريدي راميريز، في ذلك الوقت، إلى العثورعلى مسدس في سيارة محطمة، موضحا أن المحققين لا يعتقدون أن تيلور كانت المستهدفة من إطلاق النار.