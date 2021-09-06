مصرع طفل سقط من «الثالث» ووفاة عامل أثناء تشغيل ماكينة ري بسوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله، بدائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى دار الطب، كما لقي عامل مصرعه بدائرة مركز البلينا إثر اصطدامه بماكينة رى أثناء تشغيلها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزى.

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بوصول الطفل «سيف.ى.م»، 6 سنوات ويقيم بدائرة مركز سوهاج إلى مستشفى دار الطب التخصصي بسوهاج «جثة هامدة»، إثر سقوط من علو.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال والده «ياسر.م.م»، 36 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله أعلي سطح المنزل بالطابق الثالث، انزلقت قدمه وسقط أرضاً، ما أدي لوفاته، ونفي الشبهة الجنائية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ والبطن ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة.

مصرع عامل صدمته ماكينة رى أثناء تشغيلها

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة البلينا، من المستشفى العام بوصول «خيري.ع.ن»، 34 سنة، عامل ويقيم بدائرة مركز البلينا «جثة هامدة»، إثر إصابته بجرح قطعي في الصدر بسبب الاصطدام بجسم صلب، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال شقيقه «عمر.ع.ن»، 42 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتشغيل ماكينة ري بأرضهما الزراعية إختل توازنه وإصطدم بأحد أجزائها فأصابته «الطنبورة»، ما أدي لإصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.