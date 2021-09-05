اليوم.. استكمال محاكمة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي بالتجمع

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، محاكمة الفنان أحمد آدم، في تهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب، وذلك بعد تحويل القضية إلى لجنة الخبراء.

وتمّ تحديد جلسة اليوم الأحد 5 سبتمبر الجاري حال سداد الأمانة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبدالعليم، وكيل النائب العام.

تهمة التهرب الضريبي

وتمّ توجيه تهمة التهرب من من سداد الضرائب للفنان أحمد آدم عن برنامجه «بني آدم شو» خلال عام 2013.

غرامة التهرب الضريبي

وفرض القانون غرامة مالية قدرها 200 جنيه كحد أدنى فيما فرض 2000 جنيه كحد أقصى على من يمتنع عن تقدم الإقرار الضريبي في موعده، وذلك وفقًا لوزارة المالية، كما يتم توقيع عقوبة على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة وتؤثر بما يتجاوز الـ10% من دين الضريبة.

الفنان أحمد آدم

الفنان أحمد آدم هو ممثل مصري، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية.

شارك أحمد آدم في العديد من المسرحيات، بعد أن قدمه الفنان محمد صبحي في مسرحية «إنت حر» عام 1981، ثم بعد ذلك مسرحيات «الهمجي»، «المهزوز» مما ساهم في شهرته، وانتقل بعدها للعمل في السينما، وقدم شخصية «لقرموطي» ببرنامج «سر الأرض» عام 1994، والتي كانت نقطة انطلاقه الحقيقية.

حقق «آدم» آنذاك نجاحًا كبيرًا، وتوالت أعماله الفنية بعد ذلك ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله: «الرجل الأبيض المتوسط»، «معلش إحنا بنتبهدل»، «ربنا يخلي جمعة»، له تجربة في مجال تقديم البرامج من خلال برنامج «بني آدم شو» عام 2011.