زكي عبدالفتاح ينتقد أداء منتخب مصر أمام الجابون

أعرب زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن استيائه من الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني أمام الجابون بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بقطر لعام 2022، في اللقاء الذي انتهى أمس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واصفا إياه بالمستوى السيئ للغاية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

وقال «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر اعتمد على الكرات الطولية دون أي جمل فنية أو تكتيكية، حيث قدم كرة قديمة وباهتة للغاية، على عكس ما قدمه منتخب الجابون رغم قلة إمكانياته.

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