حسام البدري: مباراة الجابون لن تكون سهلة

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مران المنتخب الأخير اليوم، أن المجموعة التي تقع فيها مصر متوازنة، وسيكون فيها صراع كبير، والجولة الأولى أظهرت ذلك من حيث وجود ندية ومنافسة بين كل المنتخبات، مشيرا إلى أن كل أطراف المجموعة لديها رغبة في المنافسة خلال منافسات كأس العالم.

وأضاف «البدري»: «لن تكون هناك مباراة سهلة، والدليل نتائج الجولة الأولى التي شهدت فوز ليبيًا»، مؤكدا أن مباراة مصر أمام الجابون ستكون صعبة، ونحن نأمل في الحصول على نقاطها الثلاث رغم رغبة المنافس الكبيرة في تعويض هزيمته أمام ليبيا، وهو ما يؤكد أن الأجواء خلال مباراة الغد، ستكون صعبة، ولكننا نسعى من جانبا لتحقيق الهدف المطلوب وهو التركيز على التأهل لكأس العالم.

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