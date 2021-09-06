غرق طفلة وإصابة والديها خلال محاولة إنقاذها في الساحل الشمالي

شهدت إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي مآساه حقيقية، إثر تعرض أسرة للغرق مكونة من رجل وزوجته وابنتهما، الطفلة التى لم تتجاوز 8 سنوات، حيث حاول الأب والأم إنقاذها وبذلا قصارى جهدهما إلا أنها غرقت بين أيديهما ولفظت أنفاسها الأخيرة، وأصيب الرجل والزوجة باختناق وضيق في التنفس بعد تعرضهما للغرق وشرب كمية كبيرة من مياه البحر، خلال محاولة انقاذ الطفلة التي باءت بالفشل.

جثة ومصابين اثنين في حادث غرق أسرة بالساحل الشمالي

ونقلت سيارة الإسعاف، الطفلة «رميساء مصطفى محمود لاشين»، 8 إلى مستشفى الحمام المركزي، جثة هامدة، ووالدها مصطفى ، 45 عاما، محاسب، وأسماء سعيد السحيمي، 44 عاما، لذات المستشفى مصابين بضيق في التنفس ونقص في الأكسجين، بسبب تعرضهما للغرق، وجارى استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من أشعة وتحاليل، وتقديم الرعاية الطبية لهما، والعلاج اللازم من خلال الفريق الطبى بقسم الطوارىء بمستشفى الحمام.

المباحث تفحص حادث الساحل الشمالي

وانتقل فريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث في قرية سياحية بالساحل الشمالي، ويجرى فحص الحادث للكشف عن أسباب وقوعه، وسؤال العاملين بإدارة القرية للكشف عن ملابسات وقوع الحادث، وجرى التحفظ على جثة الطفلة الغريقة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحمام، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة، ورفع تقرير من الشرطة للنيابة التي تولت التحقيق.