غرق 3 أصدقاء في شاطئ ابولهو بمرسى مطروح

لقي 3 أشخاص أصدقاء من بلد واحد، مصرعهم قبل قليل، إثر وقوع حادث غرق داخل شاطئ ابولهو، الواقع غرب مدينة مرسى مطروح، خلال استحمامهم معا في البحر، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الثلاثة إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء غرقى شاطئ ابولهو بمرسى مطروح

واستقبل اليوم الأحد، مستشفى مطروح العام، 3 جثث بسبب تعرضهم للغرق في شاطئ ابولهو بمطروح، وهم: مراد محمد الشناوي 45 سنة، ومحمد محمد سيد 40 سنة، ومحمد سميح محمد 22 سنة، والجميع من أجا محافظة الدقهلية، ووصلت الحالات جثث هامدة، وجرى عمل الانعاش القلبي الرئوي CPR لهم لمحاولة إنقاذهم ولم تستجيب الحالات الثلاث.

مباحث مطروح تفحص حادث غرق 3 بشاطئ ابولهو

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجار فحص الحادث، والتعرف على ملابسات وأسباب وقوعه وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير للنيابة العامة بالحادث التي تولت التحقيق.

ارتفاع الأمواج في شواطئ مطروح المفتوحة

وتشهد شواطئ مطروح المفتوحة على البحر الكبير، ارتفاع أمواج البحر، وعدم استقراره، ومنها شاطئ ابولهو وهو شاطئ غير ممهد للنزول، ولا توجد به خدمات، ويشكل خطرًا على المصطافين، وهو ما حذر منه مجلس مدينة مرسى مطروح، بعدم نزول زائري مطروح الشواطىء البعيدة غير الممهدة أو الشواطىء المفتوحة في ظل عدم إستقرار حالة البحر، والإكتفاء بالجلوس على الشاطىء أسفل الشماسى حفاظا على حياة المواطنين من الخطر وهو ما يطبقه العاملين في شاطئ ام الرخم، أحد شواطئ مطروح المفتوحة، بمنع نزول المصطافين حالة عدم استقرار البحر، والتوجه للنزول في الشواطئ المغلقة مثل باب البحر والليدو روميل والعوام والبوسيت.