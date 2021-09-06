بينهم 3 أصدقاء.. غرق 5 شباب في مطروح وبورسعيد والدقهلية خلال 24 ساعة

شهدت محافظات مصر، 5 حالات غرق خلال 24 ساعة الماضية، سجلتها محافظات «مطروح، بورسعيد، الدقهلية»، بدأت بغرق 3 أصدقاء في شاطئ أبولهو بمرسى مطروح، والذي يشكل خطرًا على المصطافين، وذلك لأنه غير ممهد للنزول به حسب تعليمات مجلس المدينة، كما غرق شاب بشاطئ بورسعيد، وتم اكتشافه بعد أن طفت جثته فوق سطح الماء، وغرق طالب في الدقهلية بعد أن سقط في ترعة أثناء تشغيل ماكينة ري، ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا وتمكن الأهالي من انتشال جثته.

غرق 3 أصدقاء في مطروح

ولقي 3 أشخاص أصدقاء من بلد واحد، مصرعهم قبل قليل، إثر وقوع حادث غرق داخل شاطئ ابولهو، غرب مدينة مرسى مطروح، وهم: مراد محمد الشناوي 45 سنة، ومحمد محمد سيد 40 سنة، ومحمد سميح محمد 22 سنة، والجميع من أجا محافظة الدقهلية، خلال استحمامهم معا في البحر، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الثلاثة إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، وجرى عمل الإنعاش القلبي الرئوي لهم لمحاولة إنقاذهم ولم تستجب الحالات الثلاث.

العثور على جثة شاب طافية في بورسعيد

أفاد إخطار تلقاه اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، من شرطة النجدة، بظهور جثة طافية فوق المياه خلف ميناء الصيد بادعاء غرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المبرة، وفحص رجال البحث الجنائي هوية الشاب، وتبين أن اسمه «وليد عبدالحي عطا» 22 عاما، وغرق بسبب الأمواج العالية الجمعة الماضية، فيما كان يتنزه مع أسرته على الشاطئ.

غرق طالب بترعة في الدقهلية

لقي طالب مصرعه غرقًا بمحافظة الدقهلية، ويدعي يسري على أحمد علي أبو المعاطي، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية أبو قراميط مركز السنبلاوين، بمياه ترعة أم ياسين، بعدما انزلقت قدماه بمياه الترعة أثناء قيامه بتشغيل ماكينة الري المثبتة على شاطئ الترعة، ولعدم إجادته السباحة توفي غرقا، وانتشل الأهالي جثته، وتم نقلها إلى مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.