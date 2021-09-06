حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الخامس: عقبال العمر كله

احتفلت الفنانة حنان مطاوع، بعيد زواجها الخامس من المخرج أمير اليماني، والذي يحل اليوم الاثنين، قائلة: «عقبال العمر كله يارب».

ونشرت حنان مطاوع، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها مع زوجها أمير اليماني، معلقة عليها بقولها: «كل سنة وأنت حبيبي وسندي وصديقي وأبو بنتي وشريك حياتي، 5 سنين جواز عقبال العمر كله».

يذكر أنّ المخرج أمير اليماني، من مواليد 14 يونيو عام 1976، وقد شارك بالتمثيل في بعض الأعمال الدرامية، مثل مسلسل «جبل الحلال»، و«باب الخلق»، و«بيت العيلة»، كما أنه يصغر زوجته الفنانة حنان مطاوع، بثلاثة أعوام تقريبًا، كونها من مواليد عام 1979.

وفي حوار تليفزيوني سابق، كشفت حنان مطاوع، للإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، كواليس قصة الحب التي جمعتها مع المخرج أمير اليماني، قائلة: «كنت داخلة مسرحية «أنا الرئيس» وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش»، متابعة: «صرح لي بمشاعره فقلت له لا أنا ما بفكرش في الارتباط».

وتابعت: «رجعت في كلامي، وأعجبت به، لأن لقيت فيه حاجات رائعة جدًا، هو مريح جدًا ومصدقاه وحنون، مش داخل عشان يشكلني هو قابلني زي ما أنا، بنكافح مع بعض في الحياة وباديين من الصفر احنا الاتنين، وفي لغة مشتركة بينا».

وشاركت الفنانة حنان مطاوع، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «القاهرة كابول»، حيث شاركها البطولة كل من طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب ونبيل الحلفاوي.