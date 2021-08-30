جزء جديد من مسلسل «بنت القبائل» لـ حنان مطاوع.. 8 حلقات

أعلن المخرج حسني صالح، تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «بنت القبائل» للفنانة حنان مطاوع، وذلك بعد نجاح الجزء الأول منه الذي عُرض العام الماضي.

وقال المخرج حسني صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ الجزء الجديد مكوّن من 8 حلقات فقط، إذ لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث انتهى من كتابة الحلقة الأولى حتى الآن.

مسلسل بنت القبائل، من بطولة حنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبد المغني، ومدحت تيخا، ومفيد عاشور، وهو من تأليف شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

مسلسل بنت القبائل، تدور أحداثه حول رحيل التي تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب أخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبأه عليها.

حسني صالح يدخل «الحلم» مع محمد رياض قريبًا

يذكر أنّ المخرج حسني صالح، يخوض تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل يحمل اسم «الحلم»، وهو يضم عدد كبير من الفنانين، بينما لم يتحدد موعد عرضه حتى الآن.

مسلسل الحلم من بطولة محمد رياض، ونضال الشافعي، وصابرين، ووفاء عامر، وكمال أبو ريا، وأنوشكا، ومدحت تيخا، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران وآخرين.

حنان مطاوع تخوض البطولة المطلقة في مسلسل ورد

يذكر أنّ الفنانة حنان مطاوع، كانت ستخوض البطولة المطلقة الأولى لها في عالم الدراما، من خلال مسلسل «ورد»، في شهر رمضان الماضي، إلا أنّ العمل توقف تصويره لمشاكل إنتاجية.

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، ونضال الشافعي، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وتيام مصطفى قمر، ومحمد لطفي، ووفاء سالم وآخرون، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبو شادي.