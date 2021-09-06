37 يومًا على التوالي.. استقرار الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، استقرارًا سعريا خلال أكثر من 37 يومًا في البنوك وشركات الصرافة بدون تغيير.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في البنوك

سجلت بنوك «الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي»، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 أعلى سعر في قائمة الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري، بـ15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.67 للشراء.

وجاء بنكا «مصر، والأهلي المصري » أقل سعر للدولار ليباع بـ15.73 جنيه، مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، بنحو 15.75 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

فيما بيع الدولار في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، بنحو 15.75 جنيه، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سجّل اليورو مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 18.60 جنيه في بنكي «البركة، الأهلي الكويتي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 21.72 جنيه في «الامارات دبي الوطني».

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سجّلت بنوك «مصر، والمصري الخليجي، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بنحو 4.17 جنيه.

وسجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له في بنوك «مصر، وبلوم، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، والأهلي المصري وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بنحو 4.26 جنيه.

من جانبه، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن المستوردين طالبوا من الموردين والتجار بتخفيض هامش الربح، نسبة إلى استقرار سعر الصرف لترويج المخزون الراكد في المخازن.

وشدّد رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، على أن المغالاة في أسعار السلع يقلل من الإقبال على الشراء، ويزيد من حالة الركود.