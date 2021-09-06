يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل إلا أنا بيت عز وملخص الحلقة الأولى والثانية، بعد تصدر العمل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لاسيما بعد تصاعد الأحداث.

ويأتي موعد عرض مسلسل إلا أنا بيت عز، الذي انطلق عرضه منذ يوم السبت الماضي، يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة دي إم سي العامة، فيما يُعرض الساعة الحادية عشر مساءً عبر قناة دي إم سي دراما.

وفي مسلسل إلا أنا بيت عز جاء ملخص الحلقة الأولى والثانية، بإخفاء الفنانة صفاء الطوخي، نبأ إصابتها بالسرطان، لمدة 6 شهور تقريبًا، عن زوجها رشدي الشامي، وابنتها سهر الصايغ، حتى لا تفسد حياتهم أو انشغال زوجها في دوامة المرض، أو خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي، إذ حرصت على الكتمان خوفًا على مشاعر أسرتها ومستقبل بيتها.

وشهد مسلسل إلا أنا بيت عز خلال ملخص الحلقة الأولى والثانية، انفعال رشدي الشامي، لكتمان زوجته نبأ مرضها، إذ وجهها بضرورة العناية بنفسها وعدم إهمال العلاج، إذ قال لها: «لو حصلك حاجة أنا هموت بعدك، احنا بنواجه مرض خطير ولازم ننتصر عليه»، كما فرض عليها ضرورة الخضوع لجلسات الكيماوي.

وتضمنت أحداث مسلسل إلا أنا بيت عز في ملخص الحلقة الأولى والثانية، تسارع الموقف، وسرعان ما تدهورت حالة صفاء الطوخي، إثر إصابتها بالسرطان، لترحل عن الحياة، ما تسبب في حالة حزن شديدة، لاسيما ابنتها التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، إذ قالت في أحد المشاهد «لحد دلوقتي مش مصدقة، حاسة إنها هتنده عليّا، أو هتيجي تصحيني، أنا كنت عارفة إنها تعبانة، لما حسيت إن تصرفاتكم غريبة، خدت دواء من بتوعها ودورت وعرفت، أنا كنت عارفة إنها تعبانة يا بابا بس ماكنتش متخيلة إنها هتمشي فجأة كده».

يذكر أنّ مسلسل إلا أنا بيت عز، من بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.