إشادات من الجمهور بسهر الصايغ في «بيت عز»: وجعتي قلوبنا

شهد أداء الفنانة سهر الصايغ خلال مسلسل «بيت عز»، أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، إشادات عديدة من الجمهور، خاصة مشهد البكاء على وفاة والدتها التي تقوم به الفنانة صفاء الطوخي.

التعليقات على أداء سهر الصايغ

وقالت متابعة للصايغ: «قلبي وجعني وقعدت اعيط كتير بس تحفة، ربنا يوفقك حبيبتي»، وقال آخر«انفرجت على الحلقة مرتين وعيطت، تمثيلك رائع وأدائك جميل».

وعلق آخر: «مش معقولة وجعتي قلبي على عياطك على مامتك، ربنا ما يوريها لحد».

وأضاف متابع آخر «المسلسل قمر وانتي قمرين وفداكي العياط اللي عيطته ده»

وقال تعليق آخر «رغم أن قلوبنا وجعتنا إلا أن القصة جميلة، وتمثيلك يجذب للمشاهدة».

مسلسل «بيت عز»

«بيت عز» تم الانتهاء من تصوير حلقاته منذ أيام، للعرض على قناة dmc،وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الاول.

الحكايه الأولى من مسلسل «بيت عز»، بطولة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري، ومن أبرز الفنانات اللاتي شاركن في المسلسل، ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع، وفاء عامر، كنده علوش، جميلة عوض، وأروى جوده وشيري عادل.