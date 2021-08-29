«الشر» يسيطر على أحمد الشامي في «بيت عز»

كشف الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بالمشاركة في حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، بجانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، وغيرهم من الأبطال.

تفاصيل شخصية أحمد الشامي

وقال الشامي في بيان صحفي، أنه يجسد شخصية «وائل» ضمن أحداث المسلسل، وهو مدير الشركة التي تعمل فيها سهر الصايغ. وأضاف أن أكثر شيء جذبه في العمل، أنه لم يقدم مثل هذا الدور من قبل؛ حيث إن وائل شخص شرير لأبعد الحدود، وتابع بأن توابع كل هذا الشر ستظهر على مدار الأحداث المليئة بالمفاجآت.

وأكد الشامي، أن العمل يحمل رسالة هادفة، وتمنى ألا يكرهه الجمهور بسبب هذا الشخص، كما دعا المشاهدين إلى متابعة المسلسل، وأضاف «وائل هيصدمكم لكن النهاية هتسعدكم، وأتمنى الدور يعجبكم».

عودة مسلسل «إلا أنا»

«بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» وتم الانتهاء من تصويرها قبل أيام، للعرض على قناة dmc، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من أحمد الشامي، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلي.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصري.