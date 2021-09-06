ميار الببلاوي تعلن موعد صلاة الجنازة على والدتها

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موعد جنازة والدتها عبر حسابها الشخصي.

وكتب قائلة، «جنازة أمي والصلاة عليها في مقابر القوات المسلحة بجوار مسجد المشير عصرا»، وقد أعلنت ميار وفاة والدتها صباح اليوم قائلة، «أمي في ذمة الله».

أزمات ميار الببلاوي

شهدت الفترة الماضية، عددا من الأزمات في حياة الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، ففي يونيو الماضي أعلن ابنها «محمد»، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر.

وكتب نجل الإعلامية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يارب».

وبعدها بفترة قليلة أصيبت الإعلامية بكسر في أصابع قدمها بعد سقوط باب الدولاب علي قدمها وخضعت للجبس والعلاج نظرا لعدم قدرتها على الحركة لفترة.

ميار الببلاوي ترد على منتقديها

وهاجمت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي كل من ردد أن تعرضها مؤخرا لكسر في أصابع قدمها «ادعاء»، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلة: «للي باعتنلي بيقولوا أنتي كل حاجه تهوليها ايه يعني باب دولاب، طيب دي ضلفة الدولاب أداة الجريمة، أمي بتحب الخشب الأرو والأوضة العمولة وبتعتز جدا بيها، وبتقول دي بتعيش وملهاش دعوه الموديل اتغير ولا لا».

وأضافت ميار الببلاوي: «المهم ضلفة الدولاب محدش يقدر يشيلها ولا الأدراج ولا حتى السرير، والله الضلفة دي النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها، أنا مبدعيش أنا تعبت من نومه السرير بقالي شهور، كل ما أقوم يوم أنام شهر مش قادرة اتحرك للي يعرفني يعرف إني والله نفسي أقوم علشان أمي وابني ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد».

واختتمت ميار: «يارب ماتحوجنى يارب رضيت بقضائك بس لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ويا شمتانين أنا مبأذيش حد ولا بغضب ربنا لأي سبب وشماتتكم فيا ربنا عالم بيها حسبي الله ونعم الوكيل».