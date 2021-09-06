ضبط طنين من أحجار الذهب بحوزة 4 أشخاص قبل طحنها بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، 4 أشخاص، اليوم، وبحوزتهم طنين أحجار معدن الذهب داخل سيارة «ربع نقل»، على طريق «قنا - سوهاج»، الصحراوي.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط كل من «حمادة.م»، 35 عامًا، و«حسن.أ»، 32 عامًا، و«حجاج.ح»، 42عامًا، وشقيقه «يوسف»، يقيمون بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وبحوزتهم طنين من أحجار الذهب داخل سيارة ربع نقل.

جلبوا أطنان الحجارة المخلوطة بمعدن الذهب من جبل البحر الأحمر

وتبين من التحريات، أن المتهمين جلبوا الحجارة المخلوطة بمعدن الذهب من جبل البحر الأحمر، وكانوا في طريقهم إلى طواحين الذهب في قرية حجازة لطحنها وفلترتها لاستخراج الذهب الخام، وخلال نقلها على طريق قنا سوهاج ، ضبطتهم قوة أمنية وبفحص السيارة عثرت على تلك الأحجار، وجرى التحفظ على السيارة وعلى المضبوطات بمركز قنا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

طواحين الذهب في حجازة بمركز قوص

يذكر أن قرية حجازة في مركز قوص جنوب قنا، يوجد بها عدد من طواحين الذهب لدى عدد كبير من الشباب بالقرية يقومون بطحن الأحجار المخلوطة من الذهب التي يتم جلبها من الجبال بطريقة غير مشروعة، وفلترتها وغربلتها بواسطة معدات وأدوات يملكونها لاستخراج معدن الذهب الخام، وكانت الوحدة المحلية في مجلس مدينة قوص اتخذت إجراءات قانونية ضد أصحاب الطواحين ولكن عاودوا للعمل مرة أخرى.