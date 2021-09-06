أبرزها رفع المعاشات.. 4 موضوعات على طاولة مجلس «المحامين» غدًا

يعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة، التي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

مدونة سلوك لنقابة المحامين

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد، أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

4 ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

5 ـ ما يستجد من أعمال.

موعد تقديم طلبات المعاش لنقابة المحامين

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر إيضاحا بشأن موعد تقديم طلبات المعاش.

وأصدر النقيب، بيانًا جاء فيه: أنه بناء على المادة 207 من قانون المحاماه، وحيث جرى العمل من نحو 15 سنة على أن تقدم طلبات المعاش فى شهر أكتوبر على التحديد، وحيث أن ما جرى عليه العمل طوال هذه السنين خطأ فاحش ناتج عن عدم قراءة النص قراءة جيدة فاهمة، وبالرجوع إلى النص، يبين أنه قد نص صراحة بحصر اللفظ على‏ أنه «تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة». ‏