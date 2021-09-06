رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ رئيس النيابة الإدارية على منصبه الجديد (صور)

استقبل المستشارعزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يرافقه المستشار حسني عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، لتقديم التهنئة لـ«أبو زيد» بمناسبة تقلده منصب رئيسًا هيئة النيابة الإدارية.

وحضر اللقاء كل من المستشارين محمود الهجرسي، مدير مكتب فني لرئيس الهيئة للطعون وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة جيهان كمال، مدير مكتب فني الجيزة وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

«شوضة»: النيابة الإدارية لها دور بازر في مكافحة الفساد

من جهته، أشاد المستشارعبدالله عمر شوضة، بالدور البارز والفعال الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكّدًا التعاون والتنسيق المثمر بين النيابة الإدارية والقضاء المصري.

كما أكّد المستشار عزت أبو زيد، أهمية وقوة علاقات التعاون والتواصل والتنسيق الدائم بين النيابة الإدارية والقضاء المصري وكل الجهات والهيئات القضائية بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدَر قرار رقم 355 لسنة 2021 بتعيين المستشار عزت أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، اعتباراً من 21 أغسطس الجاري، وذلك خلفاً للمستشار عصام المنشاوي بعد خروج الأخير على سن المعاش.

والمستشار عزت أبو زيد، تولى عدد من المناصب القضائية المختلفة، فهو من مواليد 1 أغسطس 1952، وتخرج في كلية الحقوق عام 1974 بتقدير عام جيد جداً، ثم التحق للعمل بالنيابة الإدارية عام 1975.

وبعد تخرجه والتحاقه بالنيابة الإدارية، عمل «أبو زيد» مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، ونيابة الشؤون المالية، ونيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، ونيابة الاستثمار والشؤون المالية، ونيابة التعليم القسم الأول، ليعمل بعدها بكل من إدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم شغل منصب وكيل لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة.

كما تولى «أبو زيد» منصب مدير للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيل للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ووكيل للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات إلى أن وصل للعمل مدير للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص قبل صدور قراراُ جمهورياً بتعينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.