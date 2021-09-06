كيفية الاستفادة من خصومات وعروض تطبيق «تدوير» للمخلفات الإلكترونية

زاد عدد متابعي تطبيق «تدوير» منذ إطلاق وزارة البيئة له في يونيو الماضي، حيث أنشأت الوزارة التطبيق الإلكتروني «تدوير» بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل لأول مرة في مصر ليصل عدد مستخدميه الآن إلى 100 ألف شخص.

وجاء هذا التطبيق لدعوة المواطنين لسرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز على استخدامه والتفاعل معه، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز التفاصيل عن تطبيق «تدوير» وكيفية استخدامه والاستفادة من عروضه.

حوافز استخدام تطبيق «تدوير»

يحصل مستخدمو تطبيق «تدوير» على قسائم تخفيض على الملابس والأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

كيفية استخدام تطبيق «تدوير»

لاستخدام تطبيق «تدوير»، وفق ما ذكرت وزارة البيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «صوّر أي جهاز قديم عندك ومش محتاجه وحمّل الصور على الأبليكشن مع كل تفاصيل الجهاز، وبعدها تقدر تختار من أجهزة تانية كتير وبخصومات أكتر بيوفرها شركاؤنا».

ويعمل التطبيق من خلال إضافة صورة للبطاقة الشخصية للشخص وصورة للمخلفات التي يريد التخلص منها على التطبيق ومن خلال ذلك يذهب إليه أحد العاملين من وزارة البيئة للجمع كمرحلة أولى وتوصيلها إلى مصانع التدوير.

يُذكر أنَّ احتفالية إطلاق تطبيق «تدوير»، أقيمت في يونيو الماضي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والرؤساء التنفيذيين «راية» القابضة وفودافون مصر، وممثل مكتب الالتزام البيئي، وفريق إعداد التطبيق.