لأول مرة.. إنشاء 16 «بئر نشو» في المدارس المجتمعية بمطروح

أعلن المهندس محمد أحمد أبوالكمال وكيل وزارة الزراعة بمطروح في تصريحات صحفية، اليوم، تنفيذ عدد 16 بئر «نشو» في المدارس المجتمعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح وجرى تنفيذ عدد 9 آبار منها، مع استكمال المستهدف طبقا للخطة الموضوعة من جانب مديرية الزراعة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين برنامج الغذاء العالمي وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح ممثلة في «إتحاد المجالس الزراعية»، بما يخدم الطلاب في المدارس الكائنة في المناطق النائية داخل قرى ونجوع محافظة مطروح المختلفة، لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها في الشرب والاستهلاك داخل المدارس على مدار العام طبقا لطبيعة المدارس الصحراوية التى تستفيد من موسم الأمطار وهى أول مرة تعتمد فيها مدارس مطروح على مياه الأمطار في الشرب والاستهلاك من خلال حفر الآبار.

تعاون بين الزراعة والبحوث في زراعات جديدة في مطروح

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود التعاون بين مديرية الزراعة بمطروح ومركز البحوث الزراعية في عملية استحداث وإدخال زراعات جديدة تتناسب مع طبيعة البيئة وتحسين الإنتاجية للمزارعين وتحقيق مزيد من الفائدة الاقتصادية في إطار اهتمام محافظة مطروح بتنمية الثروة الزراعية.

18 حقلا إرشاديا لإنتاج الذرة الشامية في مطروح

وقال وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه بالتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح، ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية لدعم المزارعين، جرى تنفيذ 18 حقلا إرشاديا للذرة الشامية بالعلمين والحمام وسيوه، ضمن خطة التعاون بين مديرية الزراعة بمطروح وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية.