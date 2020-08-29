تسليم 20 بئر مياه لأهالي 6 قرى محرومة بمطروح

أعلن رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وجيه عبدالرازق، عن تسليم عدد 20 بئر مياه صالحة للشرب إلى أهالي 6 قرى من المناطق المحرومة من المياه، في نطاق المدينة، بتمويل من إدارة تنمية القرية بمحافظة مطروح.

وأوضح أن القرى التي تم إنشاء الآبار بها، هي قرى "حلازين"، التي تم إنشاء 7 آبار بها، و"الزيات"، 3 آبار، و"أبو مرقيق"، بئر واحد، و"الداخلة"، 3 آبار، و"كشوك عميرة"، 2 بئر، و"الجراولة"، 4 آبار.

وقال "عبدالرازق"، في تصريحات اليوم، إن حفر هذه الآبار جاء ضمن خطة المحافظة لعام 2019/ 2020، من خلال اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح، رقم 166 لسنة 2020، لإجراء المعاينات للأماكن التي تستحق إنشاء الآبار، وحتى استلام الآبار وتسليمها للأهالي، عن طريق تنمية القرية بمجلس المدينة والتنمية المستدامة، الجهة المنفذة، وعضوية مديرية الزراعة.

وأضاف أنه يجري حالياً الانتهاء من تسليم 39 بئر بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح شرقاً وغرباً، طبقاً للشروط والضوابط المتبعة بإنشاء الآبار من تنفيذ مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، تحت إشراف إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ومتابعة ميدانية من تنمية القرية بمجلس المدينة ومديرية الزراعة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تسليم الآبار التي انتهى منها مركز التنمية المستدامة للمتقدمين من الأهالي بالقرى التابعة لمدينة مرسى مطروح، ضمن خطة 2019/ 2020، طبقاً لتعليمات محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب.

ولفت رئيس مدينة مطروح إلى أن اللجنة تقوم بإجراء المعاينات وإرسال إحداثيات المعاينات من الموقع عن طريق جهاز GPS إلى مركز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بسرعة إنهاء تسليم "آبار النشو" للمتقدمين بالقرى التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح.