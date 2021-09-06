تقارير متضاربة حول راتب محمد صلاح في ليفربول

تحدثت عدة تقارير إنجليزية خلال الساعات الأخيرة، عن راتب محمد صلاح في ليفربول، الذي طلبه قائد منتخب مصر، لتجديد تعاقده مع الريدز؛ إذ ينتهي عقده الحالي بقلعة الأنفيلد في صيف 2023، وهناك محاولات من إدارة النادي الإنجليزي لحسم أمر تجديد عقد هداف الجيل الحالي بالفريق.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تقريرا أفادت فيه بأن محمد صلاح، طلب الحصول على راتب مرتفع للغاية، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

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