إصابة الكاتب هاني سرحان بفيروس كورونا

أعلن الكاتب هاني سرحان، عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، مطالبًا أصدقاءه ومتابعيه بالدعاء له، ليمن الله عليه بللشفاء.

وكتب هاني سرحان، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير».

هاني سرحان يُشارك في مسلسل الاختيار

وشارك الكاتب هاني سرحان، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال كتابة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

مسلسل الاختيار2، من بطولة أحمد مكي، كريم عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم بشرى، إياد نصار، هادي الجيار، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، رياض الخولي، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سعيد عبدالغني، عمر الشناوي، طارق صبري، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، كريم فهمي، محمد كيلاني، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هشام ماجد، أشرف عبدالباقي، أحمد فهمي، وعبدالرحيم حسن.

هاني سرحان يتعاقد على كتابة فيلم «اللي مايتسموش»

وكان هاني سرحان، قد تعاقد مؤخرًا مع شركة نيوسينشري، على كتابة فيلم جديد بعنوان «اللي مايتسموش»، وهو أولى مشاريعه السينمائية الذي يعمل عليه حالياً على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هاني سرحان تجربته السينمائيه الأولى عبر عالم جديد من الإثارة والأكشن، حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد، وقراءة الأفكار، وغيرها من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

سيرة ومسيرة هاني سرحان

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزئين من مسلسل «الأب الروحي»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات.