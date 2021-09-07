أشياء تفقدك نظام الخصوصية والأمان في آيفون

تتميز هواتف آيفون، بالمزيد من الحماية وصعوبة اختراقها، ولكن هناك بعض العادات والأفعال التي تؤدي إلى وجود بعض الثغرات الأمنية.

هواتف آيفون

ومن أجل حماية هواتف آيفون، هناك عدد من المحظورات التي يجب على مستخدمي هواتف آيفون الابتعاد عن فعلها، حتى لا يتعرض أصحابها للاختراق وتسريب بياناتهم الشخصية من قبل الهاكرز.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أهم التحذيرات التي يجب على مستخدمي هواتف أيفون الابتعاد عنها، وفقا لما ذكرته مجلة فوربس الأمريكية، والأشياء التي يجب الابتعاد عن فعلها حتى لا يتعرضون للاختراق.

محظورات ابتعد عنها حتى لا تتعرض للاختراق عند استخدام هواتف آيفون

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني، وفق ما ذكرت المجلة، من استخدام كابل O.MG الشبيه بكابل Lightning من قبل مستخدمي أجهزة آبل وذلك لأن هذا الكابل يمثل خطورة أمنية كبيرة على بيانات المستخدمين.

كما نصح خبراء التكنولوجيا مستخدمي هواتف آيفون، من الابتعاد عن تحميل التطبيقات غير الموثوقة في App Store، حيث يوجد ثغرة خطيرة فى عدد من تطبيقات App Store تختبئ في تطبيقات الألعاب وكذلك تطبيقات مخصصة للأطفال فى متجر App Store تقوم بسرقة أموال المستخدمين عند تحميلها على هواتف آيفون.

وشدد خبراء أمن المعلومات على عدم استخدام شبكات الواى فاي المفتوحة أو الغريبة وتأخذ شبكات الواي فاى الخبيثة عددا من الأسماء مثل (%secretclub%power و%p%s%s%s%s%n ) حيث تقوم هذه الشبكات بحذف جميع شبكات الواي فاى الموجود على الهاتف لتقوم هي بالاتصال بهواتف المستخدمين من عملاء آبل، دون غيرها ومن ثم سرقة محتوى البيانات وانتهاك خصوصيتك واستخدام البيانات الخاصة بك حتى يمكنهم الدخول إلى حساباتك البنكية.