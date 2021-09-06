ميمي جمال وبناتها ضيوف إسعاد يونس في صاحبة السعادة غدا

تستعد الفنانة ميمي جمال بصحبة بناتها للظهور في حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة DMC مساء غد الثلاثاء، في أول ظهور تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

ميمي جمال مع إسعاد يونس غدا

وخلال الحلقة تتحدث الفنانة ميمي جمال عن كثير من الأسرار والحكايات، وأسباب ابتعادها مؤخرا عن الفن، ورأيها فى الحالة الفنية الآن، كما أنها ستتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كما ظهر في البرومو الذي جرى طرحه عبر شاشة قناة DMC.

ومن المقرر أن تصحب الفنانة ميمي جمال بناتها ليظهرن معها في الحلقة، للحديث عن علاقتهن ببعضهن، وأيضا سيظهر حفيد ميمي جمال في ظهور خاص أثناء الحلقة.

آخر أعمال ميمي جمال

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي كانت شاركت بها الفنانة ميمي جمال، هو فيلم ضغط عالي، الذي شاركت فيه بجانب نضال الشافعي وآيتن عامر ولطفي لبيب وهالة فاخر وأحمد فتحي وصبري عبد المنعم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود صابر وإخراج عبد العزيز حشاد.

فيلم 200 جنيه لإسعاد يونس

أما الفنانة إسعاد يونس فقد عادت مؤخرا إلى الأعمال السينمائية، من خلال فيلم 200 جنيه، الذي يعرض خلال هذه الفترة في السينمات، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد السقا، وهاني رمزى وأحمد آدم ومى سليم ودينا فؤاد وليلي علوي وأحمد رزق، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج محمد أمين.

وكان الجمهور قد أشاد بالدور الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، بعد عودتها مرة أخرى للتمثيل، حيث إنها غابت عنه لسنوات طويلة.