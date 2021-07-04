ميمي جمال تكشف كواليس مشاركتها بمسرحية «المشاغبين» بدلا من سهير البابلي

قالت الفنانة ميمي جمال، إن ظروفها تحسنت خلال الفترة الأخيرة، حيث تزوجت بناتها، وأصبحت كل منهن مستقلة بحياتها، موضحة: «لاقيت إني ممكن أشتغل بدل ما أنا قاعدة لوحدي ومابعملش حاجة، أنا بحب التمثيل جدا، غاوية تمثيل من صغري، واتعرض عليّ في الفترة اللي فاتت مسلسل، وقرأته ومكنش عندي مانع، لكن مش ده الدور اللي أرجع بيه، كنت عاوزة أرجع بحاجة أحسن شوية، لكن المسلسل جميل جدا».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة «DMC»: «المسلسل جميل جدا وربنا يوفق محمد النقلي وسوسن بدر، ومستنية فرصة أحسن من دي شوية، أنا عاوزة أبقى في صلب الموضوع وأبقى في مكاني ومبقاش أقل منه».

وحول تجسيدها دور المدرسة في مسرحية «مدرسة المشاغبين» لمدة شهر ونصف بدلا من سهير البابلي، قالت: «سهير راحت تعمل علمية في عنيها بباريس، والمفروض كان المسرح يقفل، لكن سمير خفاجة طلب حد يشتغل الدور في الفترة دي لأنها بدأت تسمع واقترحوا إني أعمل الدور، فحسن جوزي قالي مش عاوزك تتحطي في مقارنة، لأن كل اللي معاكي في المسرحيات كوميديانات وعندهم إيفيهات لو إنتي مدتيهمش حقهم كلهم هيزعلوا».

وأضافت: «سألني لو هالحق أحفظ السيناريو في فترة قصيرة، وقلت له لو حطيت في دماغي هاذاكر وأحفظ هحفظ، قعدت مع مدير المسرح والملقن وعملت بروفات كتير وبدأت أعمل المناطق المهمة عشان مضيعش إيفيهات الممثلين التانيين، وعملت الدور بشكل كويس، وبعد أول يوم سعيد صالح شدني وقالي هايلة، واشتغلت المسرحية شهر ونصف تقريبا، ولما رجعت سهير أخدوا إجازة الصيف ورجعت اشتغلت تاني».

ولفتت، إلى أنها تفضل المسرح ثم التلفزيون ثم السينما، موضحة: «المسرح له هيبة، ومش بعمل أدوار جادة في المسرح وبتبقى كوميدية، أما التلفزيون فبعمل فيه شخصيات مختلفة، بجسد شخصيات شريرة وبضحك وبعمل هانم وبعمل شخصيات بلدي، وبجرب نفسي في كل الأدوار».