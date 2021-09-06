محافظ دمياط تقرر زيادة كثافة فصول اللغات الرسمية لـ50 تلميذاً

وافقت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للُغات، إلى عدد 50 تلميذاَ بكل فصل، وبالمدارس الرسمية المُتميزة للُغات بعدد 35 تلميذاً في كل فصل، بما لا يخل بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن.

وكيل الوزارة: استجبنا لطلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمدارس اللغات

وأكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم في دمياط، أن قرار المحافظ بالموافقة على زيادة الكثافة العددية للطلاب، جاء تحقيقاً لطلبات أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية للُغات والمدارس الرسمية المُتميزة للُغات، ونظراً لعدم كفاية الأماكن المتاحة طبقاً للكثافة المقررة فى استيعاب تحويلات التلاميذ العائدين من الخارج ومن المدارس الخاصة، نظراً لما نتج جراء أزمة كورونا من تداعيات سلبية واقتصادية، ومراعاةً للبعد الاجتماعي والأسري.

محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام

ووافقت محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2021/ 2022، من مجموع 230 درجة إلى 225 درجة، وذلك تحقيقاً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، ونظراً لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام في بعض مدارس المرحلة الثانوية.

كما وافقت محافظ دمياط، في وقت سابق، على النزول بمجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام، حيث تُعد هذه الموافقة هي الثالثة والأخيرة للقبول بمجموع 225 درجة، وذلك فقط بالمدارس الثانوية التي توجد بها أماكن شاغرة في عدد من الإدارات التعليمية.

تسكين الطلاب الحاصلين على الإعدادية بالمدارس الثانوية

وأوضح «عثمان» أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية التي توجد بها أماكن شاغرة، التابعة لكل إدارة تعليمية، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور، ومراعاةً للبُعد الاجتماعي والأسري، مع أخذ تعهد على ولي الأمر بعدم مطالبته بتحويل ابنه طوال فترة الدراسة بتلك المرحلة، لتفادي حدوث كثافات عالية في باقي المدارس.