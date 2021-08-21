خبير تربوي: أولياء الأمور استوعبوا الدرس بعد نتيجة الثانوية العامة

خصص برنامج «مساء DMC» فقرة حوارية للحديث عن رؤية الدولة العامة للمنظومة التعليمية بعد نتيجة الثانوية العامة.

ماهر: «كان لازم يكون فيه شهريا نموذج للامتحان يقيم الطالب بيه نفسه»

وقالت ملكة ماهر، عضو ائتلاف أولياء أمور مصر، إن طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، كانوا قد اعتادوا من قبل على طريقة التلقين والحفظ، حتى دخلوا المرحلة الثانوية العامة، والنظام الجديد كان بحاجة لترتيب معين، مثل أن يغير المدرس نفسه طريقته من الإلقاء إلى تجهيز الطالب للفهم وربط المعومات بعضها البعض، «كان لازم يكون فيه شهريا نموذج للامتحان يقيم الطالب بيه نفسه، علشان ميتفاجئش في آخر السنة».

ماهر: «لازم أولياء الأمور والطلاب يكونوا شايفين الأمور ماشيه إزاي من الأول»

وأضافت «ماهر»، خلال استضافتها بالبرنامج، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه وخلال الأعوام الماضية كانت ترتفع مجاميع الطلاب لتتجاوز حد الـ100% في بعض الأحيان، ما مثل صدمة تجاه أولياء الأمور في نتائج الأوائل التي لم يتجاوز بعضها الـ93%، «ده كان محتاج تحضير، وكان لازم أولياء الأمور والطلبة يكونوا شايفين الأمور ماشية إزاي من الأول».

شحاتة: «وزير التعليم قال اللي هيجيب 65% هيدخل الجامعات»

فيما قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن وزارة التربية والتعليم قامت بإطلاق عدد من المواقع التعليمية والمنصات التفاعلية التي قدمت للطلاب صورة صادقة وأمينة لأنماط الأسئلة التي تقيس الفهم والتطبيق والتحليل، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم قد أعلن قبل نصف العام بأنه لا يجوز لأحد أن يتوقع بأنه سيحصل على النتيجة النهائية، «قال اللي هيجيب 65% هيدخل الجامعات».

شحاتة: «الطالب كان بيحفظ ويخزن ثم يعيد استرجاع المعلومات بورقة الأسئلة»

وأوضح خلال استضافته بالبرنامج، أن الثانوية العامة للعام الجاري هي استثنائية، حيث إنه لم يحدث في التاريخ وضع مثل هذا الامتحان للطلاب، «كنا قبل كده بناخد أسئلة كتاب الوزارة عن طريق المراكز التعليمية والكتب الخارجية، والطالب كان بيحفظ ويخزن ثم يعيد استرجاع المعلومات بورقة الأسئلة، وكان اللي بيحفظ كتير ياخد درجة نهائية».

وأكد أن امتحان الثانوية العامة، جاء من خارج الكتاب المدرسي ليقيس الفهم والتطبيق والتحليل، وبناءً عليه فمن اعتمد على المدرسين الخصوصيين والكتب الخارجية من الطلاب، وحفظوا أسئلة الكتاب لم ينجحوا، «أصبحت السناتر والدروس الخصوصية والكتاب الخارجي من التاريخ، ولا عودة إليه مرة أخرى لأن أولياء الأمور استوعبوا الدرس، والامتحان قاس معدلات فهم الطلاب وقدراتهم في التطبيق والتحليل».