غداً.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 3 مناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويلات، ينجم عنها قطع المياه عن مناطق شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع نادي الصيد ومتفرعاته، وشارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الثلاثاء، حتى الساعة 6 من صباح يوم الاربعاء، الموافق 8 من شهر سبتمبر الجاري.

تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أرجعت سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية، الذي يتعارض مع أعمال تنفيذ منزل كوبري «الملك عبد الله» في منطقة المهندسين.

متابعه ميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجهاً اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، بالمتابعه الميدانية للأعمال، وإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء منها.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس على حصول معملي إمبابة والمعمل المركزي على شهادة الأيزو الدولية، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع المعامل بالشركة في تحسين جودة المياه.