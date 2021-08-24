غداً.. قطع مياه الشرب 16 ساعة عن 11 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع المياه عن 11 منطقة لمدة 16 ساعة، اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي الخميس.

وأكدت شركة المياه أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها تتضمن «عين شمس الشرقية، شارع فريد سميكة ومتفرعاته، شيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة بالكامل، ميدان الحجاز ومتفرعاته، منطقة جامع الفتح، ميدان الإسماعيلية، تريومف ومنطقة الهايكستب».

وأضافت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن تلك المناطق، نظراً لأعمال الصيانه الطارئة على خط 1500 مللي، بشارع ترعة الجبل، أمام موقف أتوبيس 43.

تدبير سيارات مياه للمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب، في بيانها، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة عن تدبير سيارات محملة بمياه صالحة للشرب، للتواجد في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.