غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 قرى بمركز المنصورة لصيانة خط بساط كريم الدين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع مياه الشرب غدا، نظرا لقيامها بأعمال صيانة خط مياه الشرب «بساط كرم الدين- مركز المنصورة» قطر 630 مم بولي ايثلين أمام قرية «بدوای» التابعة لمركز المنصورة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإن الأمر يستدعي غلق خط 630 مم وانقطاع المياه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لمدة 5 ساعات عن المناطق التالية: الوحدة المحلية ببدوای والبرامون والخيرية التابعين لمركز المنصورة.

مياه الدقهلية تهيب بالمواطنين توفير المياه خلال الانقطاع

وأهابت الشركة بالمواطنين والوحدات المحلية والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال السابق الإعلان عنها.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، خفض ضغوط المياه يوم الإثنين 7 سبتمبر، من الساعة 7 صباحا إلى 9 مساء، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير للأحواض بمحطة مياه أجا السطحية.

وأوضحت رئاسة المركز في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه غدا الإثنين عن 23 قرية وهم قرى: «نوسا الغيط - نوسا البحر- سنبخت - تلبنت- الديرس - ميت أبو الحارث - منية سمنود - جراح - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشية الاخوة - البهو فريك - السبخا - شنفاس -شبرا البهو- شبرا و قرموط - عزب البهو - عزب العرب».

وأهابت رئاسة مركز أجا بالمواطنين، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع خلال اليومين المشار إليهما.